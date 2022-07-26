В Перми подросток жестоко избил сверстницу

В Перми подросток жестоко избил девочку. Видеозапись, которую мы не можем опубликовать из этических соображений, появилась в нескольких городских пабликах, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел 25 июля, на одной из детских площадок в районе ул. Дружбы. На видео школьница прижимает к дереву юношу, который угрожает ей ножом. Однако в какой-то момент школьник вырывается и начинает бить девочку, нанеся ей множество ударов по лицу и телу. Разняла детей случайная прохожая.

В комментариях реакция пользователей неоднозначная. Одни считают, что конфликт спровоцировала девочка, поскольку напала первая. Другие отмечают, что нельзя судить по видео о конфликте, так как неизвестно с чего именно началась ссора, и что спровоцировало школьницу на такой поступок. Также интернет пользователи указывают, что подростку не следовало угрожать ножом и оправдать жестокость, с которой он наносил удары по лицу - нельзя.

По данным МВД Пермского края, личности подростков установлены, проводится проверка.

"В отдел полиции Мотовилихинского района поступило сообщение от местной жительницы о том, что на детской площадке по ул. Дружбы избита девочка. Установлено, что между несовершеннолетними произошел словесный конфликт, переросший в драку", - отметили в МВД.

Обстоятельства происшествия выясняются.