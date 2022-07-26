Группа "Аэрофлот" потеряла во втором квартале около 60% пассажиропотока на заграничных рейсах

Группа "Аэрофлот" (в нее входят авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа") в июне 2022 года смогла восстановить почти до 51% от показателей аналогичного периода 2021 года пассажирооборот на международных линиях.

Но при этом снижение международного пассажиропотока во втором квартале (с апреля по июнь) текущего года составило почти 58% ко второму кварталу 2021 года. В абсолютных цифрах авиакомпании группы перевезли на международных рейсах 652 тыс. человек, а годом ранее – более 1,5 млн.

На внутренних направлениях показатели группы растут. Пассажиропоток во втором квартале вырос на 16,7% к аналогичному периоду 2021 года.

Перевозка грузов и почты во втором квартале показала самые значительные изменения (ко второму кварталу 2021 года). Так, на международных направлениях показатель "просел" на 80%, на внутренних – вырос на 30%.