X5 Group запустила проект по безвозмездной передаче продуктов нуждающимся

X5 Group совместно с АНО "Фудшеринг" и Фондом продовольствия "Русь" запустила пилот фудшеринга – безвозмездной передачи нуждающимся людям продуктов с истекающим сроком годности, но пригодных к употреблению. Об этом сообщает пресс-служба ритейлера.

На первом этапе к проекту подключены несколько магазинов "Пятерочка" в Москве и Челябинске.

Сотрудники магазинов начнут ежедневно отбирать продукты, срок годности которых истечет в течение 1-2 дней. Пока речь идет только о хлебобулочных изделиях. Списки нуждающихся будут предоставлять организации "Русь" и "Фудшеринг". Доставкой продуктов займутся волонтеры.

Отмечается, что позже компания планирует расширить географию проекта, увеличить число категорий бесплатных товаров, а также подключить к раздаче сеть "Перекресток" и распределительные центры компании.

Ранее министерство промышленности и торговли выступило в поддержку развития программы распределения продуктов питания с истекающим сроком годности (фудшеринга) для помощи малоимущим гражданам.

По словам экспертов, если торговые сети будут передавать на благотворительность продукты питания с коротким сроком годности, то это может поддержать нуждающихся и спасти около 1 млн т продовольствия в год. Однако прежде вопрос требует проработки и обсуждения с ФНС, так как для этого вида операций необходимо освобождения от НДС.