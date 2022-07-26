Врачи назвали стабильной ситуацию с ковидом в Свердловской области

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области, несмотря на незначительные колебания уровня первичной заболеваемости, оценивается как стабильная. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

При этом врачи рекомендуют свердловчанам в августе ревакцинироваться против COVID-19. По словам медиков, это нужно сделать, чтобы выдержать необходимый интервал с иммунизацией от сезонного гриппа.

"С сентября к нам поступит вакцина против гриппа. Поэтому, привившись сейчас, вы обеспечите месячный интервал, который необходимо выдержать, чтобы поставить прививку против гриппа", - отметила замминистра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор пока не спешит выпускать официальные документы об отмене ковид-ограничений в стране.