Бывшую резиденцию Януковича "Межигорье" превратят в общедоступный парк

Бывшую резиденцию экс-президента Украины Виктора Януковича "Межигорье" в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области сделают парком, придадут ему статус достопримечательности общегосударственного значения и откроют в него доступ для всех граждан, заявил министр кабинета министров Украины Олег Немчинов.

"Межигорье" осталось брошенным после бегства Януковича в 2014 году.

Янукович арендовал Межигорье с 2002 года. C 1935 по 2007 год Межигорье являлось государственной правительственной резиденцией, пока не было выведено в частную собственность. В 2012 году его начали арендовать под резиденцию у частной фирмы.

140-гектарный комплекс "Межигорье" огражден пятиметровым забором по периметру. На его территории расположены яхтенный причал, конный клуб, тир, теннисный корт и другие развлекательно-туристические комплексы, а также охотничьи угодья. Главным сооружением в резиденции является так называемый "клубный дом". В течение 2009-го и первого полугодия 2010 года для обустройства дома были завезены материалы на сумму 76 миллионов гривен (9,5 миллионов долларов).

На территории резиденции есть зоопарк с разными животными (такими как кенгуру, австралийский эму, американский нанду, павлины, фазаны, австралийские гуси, земляной заяц. На территории также разбито искусственное озеро, которое питается водой из десяти артезианских скважин. На одном из выездов из резиденции устроен гараж на 70 единиц техники.

Кстати, в "Межигорье" снимались эпизоды сериала "Слуга народа" с Владимиром Зеленским, который играл роль президента Украины.