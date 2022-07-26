ВСУ сбросили взрывное устройство на таможенный пункт в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице "Вконтакте" рассказал об атаке Украины на таможенный пост "Троебортное".

"Сегодня утром со стороны Украины была совершена атака на таможенный пост "Троебортное", расположенный в Севском районе. С квадрокоптера на таможенный пост было сброшено взрывное устройство", - написал Богомаз.

В результате обстрела есть четверо пострадавших, которым сейчас оказывают медицинскую помощь, уточнил губернатор. На месте работают оперативные службы.