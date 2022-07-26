Добраться в село Елбань (Новосибирская область) будет проще благодаря нацпроекту БКД

Сразу после ликвидации масштабного пучинообразования на дороге к селу Елбань в Маслянинском районе Новосибирской области начались ремонтные работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона, село Елбань находится на берегах одноименной живописной реки, по которой возможна организация сплавов для туристов. И теперь добраться в этот уголок сибирской природы станет проще.

По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, ремонт 3,5-километрового участка стоял в планах 2021 года, но в связи с образованием пучин из-за интенсивного движения большегрузного транспорта выполнение основных контрактов было приостановлено. Дорожники летом и осенью ликвидировали пучинообразование на общей площади 17 355 кв м. В следующем году планируется ремонт еще 1,5 км дороги – это улучшит доступ к живописным местам: река Елбань является притоком реки Берди – по этим рекам организуются туристические маршруты, сплавы. В основе названия лежит тюркское слово «елбан» – высокий гладкий мыс на берегу реки или озера.

В 2022 году планируется ремонт участка дороги «66 км а/д «К-15» – Елбань» протяженностью 3,5 км. С 25 июля подрядчик приступил к устройству выравнивающего слоя на одном из участков. Обновление участка начнется с замены и укрепления водопропускных коммуникаций под дорогой, фрезерования существующего покрытия, устройству выравнивающего и верхнего слоя из асфальтобетонной смеси. Ближе к вводу дорожники укрепят обочины, заменят дорожные знаки и нанесут разметку.

«Участие региона в национальном проекте «Безопасные качественные дороги» позволяет привлекать дополнительное федеральное финансирование для приведения в нормативное состояние дорожно-транспортной сети Новосибирской области. Работы по нацпроекту ведутся под контролем министерства транспорта и дорожного хозяйства региона. В текущем году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» работы ведутся на 107 объектах, 97 из которых являются вводными, их протяженность составляет 236,8 км. Помимо повсеместного приведения дорог в нормативное состояние в рамках нацпроекта выполняется целый комплекс мероприятий по восстановлению и созданию элементов обустройства транспортной инфраструктуры, направленных на повышение безопасности дорожного движения», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории региона находится на контроле правительства Новосибирской области.