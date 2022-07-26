В Челябинске построят скейт-парк за 21,4 млн рублей

Контракт на строительство бетонного скейт-парка в парке "Металлург" имени Тищенко выиграла компания из Санкт-Петербурга "Федераль". Она выполнит работы за 21,4 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

На конкурс поступило две заявки от "Федераль" и "Альфа". По итогам рассмотрения заявок больше баллов набрала компания из Санкт-Петербурга.

Подрядчик должен выполнить работы по площадке для современных альтернативных индивидуальных видов спорта и капитальный ремонт благоустройства территории площадки для городков на территории парка. Бетонный скейт-парк должен содержать многофункциональную фигуру для катания и фигуры для выполнения трюков – боксы, рейлы, разгонки. Выполнить работы необходимо до 15 декабря текущего года.