26 Июля 2022
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Общество Челябинская область
Скейт-парк, построенный к фестивалю экстремальных видов спорта RCC EXTREME в Екатеринбурге (2022) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске построят скейт-парк за 21,4 млн рублей

Контракт на строительство бетонного скейт-парка в парке "Металлург" имени Тищенко выиграла компания из Санкт-Петербурга "Федераль". Она выполнит работы за 21,4 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

На конкурс поступило две заявки от "Федераль" и "Альфа". По итогам рассмотрения заявок больше баллов набрала компания из Санкт-Петербурга.

Подрядчик должен выполнить работы по площадке для современных альтернативных индивидуальных видов спорта и капитальный ремонт благоустройства территории площадки для городков на территории парка. Бетонный скейт-парк должен содержать многофункциональную фигуру для катания и фигуры для выполнения трюков – боксы, рейлы, разгонки. Выполнить работы необходимо до 15 декабря текущего года.

Теги: скейт-парк, конкурс, подрядчик,



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