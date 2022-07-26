Всем футболистам "Урала" оформили Fan ID

В футбольном клубе "Урал" завершили оформление цифровой "карты болельщика".

Напомним, Fan ID вводится на "Екатеринбург-Арене" и еще четырех российских стадионах с нынешнего сезона. Без данной "карты болельщика" посещение матчей Российской Премьер-лиги будет невозможным. Остальные стадионы, где играют клубы РПЛ, должны подключиться к данной системе во второй части чемпионата.

При этом "карту" нужно оформлять не только болельщикам, но и журналистам, сотрудникам клуба и стадиона, а также представителям команд, включая и самих футболистов. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФК "Урал", в команде данный процесс уже завершен. Всем сотрудникам оформили Fan ID удаленно – коллективной заявкой.

"У нас никаких сложностей не было. Всем уже пришел QR-код на два ближайших матча", - отметили в клубе.

Там добавили, что игроки с пониманием отнеслись к процессу оформления Fan ID.

Напомним, первый домашний матч нового чемпионата "Урал" сыграет уже в эту пятницу, 29 июля. Соперником команды Игоря Шалимова станет ФК "Краснодар".