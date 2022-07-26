В ДНР убеждены, что территория республики будет освобождена до конца августа

Территория ДНР будет освобождена от присутствия ВСУ до конца августа, заявил первый заместитель главы Министерства информации республики Даниил Безсонов.

В эфире телеканала "Соловьев Live" он уточнил, что выражает лишь свое личное убеждение на этот счет.

На днях в МИД РФ выразили уверенность в скором освобождении ДНР от украинских неонацистов.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении ЛНР. По словам министра, в течение двух недель взяты под контроль 25 населенных пунктов. Операция завершилась 3 июля освобождением Лисичанска. Вскоре в ЛНР заявили о подготовке референдума.