В 2022 году в Новосибирской области построят девять объектов здравоохранения первичного звена

Новые инфраструктурные объекты здравоохранения создаются в Новосибирской области благодаря национальному проекту «Здравоохранение». В 2022 году ведется строительство и реконструкция сразу 10 объектов первичного звена – амбулаторий и поликлиник, а также 30 ФАПов.

О ходе реализации национального проекта в ходе пресс-конференции министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Министр напомнил, что с начала этого года проект «Модернизация первичного звена здравоохранения» вошел в национальный проект «Здравоохранение». В 2021 году в рамках программы модернизации первичного было закуплено более 625 единиц медтехники, автотранспорт, завершено строительство амбулатории в с. Верх-Тула.

По словам министра, в 2022 году акцент делается на строительстве новых объектов здравоохранения.

В числе запланированных к вводу в 2022 году в регионе объектов – здание врачебной амбулатории в п. Ложок, поликлиническое отделение ГБУЗ НСО «ГКБ № 2» в микрорайоне «Олимпийская слава»; поликлиническое отделение ГБУЗ НСО «ГП № 18», поликлиника в с. Криводановка, врачебные амбулатории в п. Кудряшовский, Мичуринский, Тулинский, п. Садовый, ст. Мочище. Поликлиника в р.п. Краснообск – переходящий объект на 2023 год.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, в рамках национального проекта в регионе также ведется строительство 30 новых ФАПов. Продолжается тиражирование «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», закупается новое оборудование, в том числе маммографы, рентгеновские аппараты и флюорографы.

Запланировано переоснащение медицинским оборудованием двух региональных сосудистых центров на базе Горбольницы № 1 и областной больницы, а также шести первичных сосудистых отделений на базе БСМП № 2, Карасукской ЦРБ, Татарской ЦРБ, Куйбышевской ЦРБ, Бердской ЦГБ, Городской клинической больницы № 2. За счет федерального бюджета планируется приобрести 85 единиц медицинских изделий, в том числе 5 единиц «тяжелого» оборудования, а за счет областного бюджета еще 106 единиц медоборудования. Также в рамках реализации проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями продолжается переоснащение медицинским оборудованием Областного онкологического диспансера, Горбольницы № 1, детской больницы скорой медицинской помощи.

«Все целевые показатели национального проекта «Здравоохранение» связаны со здоровьем жителей Новосибирское области, это направление является приоритетным для Правительства региона. По итогам 2021 года мы прибавили в исполнении ключевых показателей. Это становится возможным благодаря проводимым мероприятиям – закупке нового оборудования, развитию и строительству медицинской инфраструктуры, реализации организационных решений, принимаемых в рамках нацпроекта», – отметил Константин Хальзов.