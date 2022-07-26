26 Июля 2022
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Рамзан Кадыров (2022) | Фото: vk.com/ramzan / пресс-служба главы Чеченской Республики

Кадыров предложил построить дорогу между Россией и Грузией на чеченском направлении

Глава Чечни Рамзан Кадыров предлагает построить дорогу от российско-грузинской дороги до грузинского села Шатили. Тогда дорога Итум-Кали – Шатили может соединить две страны в живописном и туристически привлекательном районе.

В Итум-Калинском районе Чечни располагается знаменитый Цой-Педе (Город мертвых) – одно из крупнейших погребальных мест на Северном Кавказе. Это средневековые (XIV-XVI вв.) захоронения времен, когда местные народы еще не приняли ислам. Также сохранились две сторожевые башни.

"В верховье безумно красивого, чарующего своим великолепием Аргунского ущелья, мы проехали практически до российско-грузинской границы по дороге Итум-Кали - Шатили. К сожалению, участок дороги от неё до грузинского села не достроен. Мы надеемся, что в перспективе будет достигнуто понимание по этому вопросу с грузинской стороной и дорога между Россией и Грузией на чеченском направлении будет построена и открыта", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Теги: рамзан кадыров, чечня, грузия, дорога, туризм, аргунское ущелье



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