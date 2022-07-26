NYT: Наступление Украины на Херсон приведет к тяжелым потерям

Украинское контрнаступление на Херсон "потребует огромных ресурсов и может привести к тяжелым потерям". Об этом пишет New York Times.

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На днях Владимир Зеленский заявил, что захват Херсона является для правящего в Киеве режима главным приоритетом. И ВСУ накапливают силы для наступления. Но его перспективы вызывают сомнения среди западных политиков и экспертов. Для этого потребуется огромное количество войск и гораздо больше систем наступательного вооружения, чем имеется сейчас в распоряжении ВСУ. Нужно увеличить только численность личного состава в три-четыре раза. Следует иметь в виду большие потери среди мирного населения. Случайно ли вице-спикер Ирина Верещук недавно призвала жителей Херсона и области эвакуироваться.

Главная задача контрнаступления не только сорвать референдум в регионе, но и продемонстрировать Западу, что ВСУ могут побеждать, что должно увеличить военную помощь Украине. Потому что на Западе все больше крепнет убеждение, что сопротивление ВСУ бесперспективно.

По сообщениям, наступление должно начаться в конце августа или начале сентября. Такую задачу поставили военным политики. Телеграм-канал "Резидент" пишет, что в офисе президента сейчас решают, должен ли Зеленский лично объявить о контрнаступлении, взяв на себя ответственность, или отмежеваться, чтобы не повредить своему рейтингу.

Генштаб ВСУ начал готовить наступление совместно с Пентагоном и британскими военными еще месяц назад. Операция была засекречена и должна была стать неожиданностью для России, но министр обороны Алексей Резников озвучил ее раньше времени. Это привело военное командование в ярость.

При этом, формируя ударный кулак, Украина принудительно мобилизует новобранцев, но они не хотят воевать, чем только снижают боевой дух украинских войск, пишет издание в другом материале. Население недовольно угоном людей на войну, а "чувство единства трещит по швам" и в армии.

"Нас некому заменить. Слишком мало людей", - рассказал участвующий в боевых действиях фермер.

Ранее режим грозился создать миллионную армию для наступления, однако военные эксперты отмечают, что новобранцы не могут полноценно заменить выбывших военных.