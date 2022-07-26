Под Смоленском столкнулись фура и бронеавтомобиль "Тигр", трое пострадавших

Три человека пострадали в результате аварии под Смоленском с участием фуры и бронеавтомобиля "Тигр".

ЧП произошло около 16 часов накануне. Колонна из 10 единиц военной техники двигалась в сторону Пскова в Смоленском районе. 37-летний водитель фуры Volvo не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и врезался в бронеавтомобиль.

По данным Telegram-канала Baza, пострадали 21-летний водитель и 24-летний пассажир "Тигра", а также водитель грузовика Водителям проведут экспертизу на содержание алкоголя.

Бронеавтомобиль, судя по кадрам с места события, будет долго ремонтироваться.

В ГУ МЧС РФ предпочли не конкретизировать типы столкнувшихся машин и не упомянули, что одним из участников аварии был военный автомобиль: "В 16:19 25 июля 2022 г. на центральный пункт пожарной связи СПТ ФПС ГПС ГУ МЧС России по Смоленской области поступило сообщение о ДТП в Смоленском районе, в районе моста на окружной автодороге вблизи н.п. Гнездово. На место вызова выехали автоцистерна ПЧ-72 ППС и АСМ 2 СПСЧ, 6 человек личного состава. По прибытии на место информация подтвердилась - лобовое столкновение двух автомобилей. Имеются пострадавшие, которым оказана первая помощь".