Российские банки ограничивают открытие финансовых продуктов в валюте

Несколько российских банков приостановили или планируют приостановить открытие валютных счетов для розничных клиентов, пишут "Известия".

В частности, о прекращении открытия валютных счетов сообщил ЮниКредит Банк. В пресс-службе кредитной организации назвали ограничение временным и отметили, что оно не касается ранее открытых счетов.

Приостановлено открытие валютных вкладов и в банке ДОМ.РФ. В настоящий момент накопительные продукты доступны в этом банке только в рублях и юанях.

В банке "Ренессанс Кредит" также обсуждается отмена приема новых срочных вкладов в долларах и установление комиссии за хранение валютных остатков на текущих счетах.

Ранее вклады в валюте перестал открывать "Тинькофф". Доступ к продуктам в долларах и евро ограничили ПСБ, Росбанк и "Открытие", перестал принимать вклады в западных валютах банк "Русский Стандарт".