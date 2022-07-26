Мэр Днепропетровска: Киев разрушил управление обороной города

Мэр Днепропетровска Борис Филатов заявил, что своими действиями правящий режим нанес удар по обороноспособности города. Об этом он написал на своей странице.

Филатов таким образом прокомментировал недопуск в страну соратника олигарха Игоря Коломойского Геннадия Корбана, который возглавлял штаб обороны города. Это "драматическим образом" отразилось на обороноспособности города, считает Филатов. И виновата в этом власть. Люди обращаются к мэру с вопросами, но он не может на них ответить.

"Задавайте эти вопросы власти, которая молчит уже который день, несмотря на огромное общественное возмущение... Недопуск на Украину Корбана полностью разрушил управление Штабом обороны Днепра", - написал Филатов.

Он сообщил, что Корбана задержали на границе "как человека без гражданства".

На днях из СМИ стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский лишил своим указом Коломойского и Корбана гражданства, хотя, по другим данным, указы еще не подписаны. Зеленский играет роль борца с олигархами, которые плохо влияют на Украину.

После прихода к власти Зеленский дистанцировался от Коломойского, а в США на него даже завели уголовное дело. Недавно Коломойский рассказал конгрессвумен США Виктории Спартц, что глава офиса президента Андрей Ермак имеет связи с Россией. Та призвала к тщательной проверке того, как расходуется американскую помощь. Не исключено, что в ответ Зеленский и нанес удар по Коломойскому и его окружению. Украинские телеграм-каналы пишут, что это было согласовано с Госдепом.