26 Июля 2022
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Политика В бывшем СССР Украина
Днепропетровск (2014) | Фото:

Мэр Днепропетровска: Киев разрушил управление обороной города

Мэр Днепропетровска Борис Филатов заявил, что своими действиями правящий режим нанес удар по обороноспособности города. Об этом он написал на своей странице.
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Филатов таким образом прокомментировал недопуск в страну соратника олигарха Игоря Коломойского Геннадия Корбана, который возглавлял штаб обороны города. Это "драматическим образом" отразилось на обороноспособности города, считает Филатов. И виновата в этом власть. Люди обращаются к мэру с вопросами, но он не может на них ответить.

"Задавайте эти вопросы власти, которая молчит уже который день, несмотря на огромное общественное возмущение... Недопуск на Украину Корбана полностью разрушил управление Штабом обороны Днепра", - написал Филатов.

Он сообщил, что Корбана задержали на границе "как человека без гражданства".

На днях из СМИ стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский лишил своим указом Коломойского и Корбана гражданства, хотя, по другим данным, указы еще не подписаны. Зеленский играет роль борца с олигархами, которые плохо влияют на Украину.

После прихода к власти Зеленский дистанцировался от Коломойского, а в США на него даже завели уголовное дело. Недавно Коломойский рассказал конгрессвумен США Виктории Спартц, что глава офиса президента Андрей Ермак имеет связи с Россией. Та призвала к тщательной проверке того, как расходуется американскую помощь. Не исключено, что в ответ Зеленский и нанес удар по Коломойскому и его окружению. Украинские телеграм-каналы пишут, что это было согласовано с Госдепом.

Теги: Украина, Днепропетровск



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