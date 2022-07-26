26 Июля 2022
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Политика
Вадим Самойлов посетил военнослужащих, находящихся на излечении в госпитале (2022) | Фото: Екатеринбургская епархия

Лидер "Агата Кристи" выдвинулся в депутаты

Сооснователь рок-группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов заявился на выборы 11 сентября. Музыкант подал документы, выдвинув свою кандидатуру в качестве депутата городской думы Асбеста.

Как сообщается на сайте Асбестовской ТИК, Самойлов не представляет интересы партий, а идет на выборы как самовыдвиженец по 15-му округу. Его кандидатура пока еще не зарегистрирована.

Напомним, что недавно музыкант встал на сторону ведущего Владимира Соловьева, нелестно отозвавшегося о жителях Екатеринбурга. В ходе брифинга музыкант заявил журналистам, что в уральской столице действительно, по сравнению с другими городами, преобладают либеральные настроения. При этом намекнул, что телеведущий выбрал весьма резкие выражения для обозначения своей позиции.

Сам же Самойлов не особо стеснялся в выражениях, когда выступал в 2021 году на фестивале Ural Music Night в Екатеринбурге. Досталось именно "Ельцин-центру": "Я считаю, что лучше прийти в логово и там озвучить свою позицию. Раз уж я там оказался, то высказался". Потом в "ЕЦ" заявили, что прекращают сотрудничество с Самойловым.

Теги: кандидат, Агата Кристи, депутат, гордума, Асбест, Самойлов, самовыдвиженец



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