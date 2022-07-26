FT: У Киева заканчиваются бюджетные ресурсы

У властей Украины заканчиваются бюджетные ресурсы, страна может вскоре оказаться на пороге финансовой катастрофы, считает Financial Times.

По мнению издания, на фоне роста военных расходов финансовые ресурсы у Киева могут закончиться уже этой осенью. Средств может не хватить на обеспечение даже самых базовых социальных институтов: больниц, школ и т.д.

Рост налоговых сборов FT не считает выходом: он может обернуться массовым банкротством компаний, что только усугубит кризис.

Источники издания в Киеве говорят, что западные пакеты помощи поступают не оперативно и слишком небольшими траншами, хотя обещают партнеры действительно много.

Еще один фактор риска – денежно-кредитная политика. До июня украинский регулятор удерживал ключевую ставку на уровне 10%, но затем поднял ее сразу до 25%. А в июле девальвировала гривна – нацбанк поднял стоимость доллара по отношению к гривне сразу на 25%. FT приходит к выводу, что без западной экономической поддержки Украина в скором времени не сможет продолжать военные действия.