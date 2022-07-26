26 Июля 2022
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Политика В России За рубежом
учения &quot;Центр 2011&quot; Дмитрий Медведев (2011) | Фото:Накануне.RU

Зима близко. Медведев напомнил Европе, что "скоро холода"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев полагает, что вся нынешняя политика европейцев на российском направлении – отвратительный коктейль из высокомерного хамства, подростковой инфантильности и примитивной глупости. Политик высказался в своём Telegram-канале.
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"Сначала объявили о намерении строго наказать Россию за её желание защитить страдающих людей и обеспечить свои долгосрочные интересы. Решили, как обычно, порвать российскую экономику в клочья. Лишить денег от экспорта энергоносителей. И ввели тотальные санкции на всё, что горит. Наплевать, что в Европе есть огромная промышленность, развитое сельское хозяйство, а граждане Евросоюза хотят жить в тёплых домах с водой. Главное, пусть русские страдают", - написал Медведев.

Потом, пишет экс-президент РФ, Европа спохватилась, что зиму никто не отменял, а альтернативные поставки газа, нефти и угля дороги или просто нереальны.

"Осознали, как трудно сидеть на трёх стульях. Типа, мы и Украине помогаем, и России вредим, но и своя экономика и люди тоже нечужие. В общем, красиво не вышло. Жовто-блакитная истерика спровоцировала тяжёлую диарею от страха замёрзнуть в своих стылых жилищах, глядя в заиндевевшее окно на угасающие производства. Правда, лечиться от поноса европейские умники предлагают проверенным лекарством: наращиванием поставок оружия киевскому режиму и войной до победного конца. Ну-ну. Скоро придут холода", - написал Медведев.

Ранее Медведев заявил о том, что Россия не виновата, что европейцы будут люто мёрзнуть зимой.

Теги: Дмитрий Медведев, Европа, Россия, политика



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