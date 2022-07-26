Комика Поперечного проверяют на предмет дискредитации ВС РФ, - Baza

Полиция проверяет стендап-комика Данилу Поперечного на предмет дискредитации ВС РФ. Об этом сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, проверку начали проводить после заявления некоего Максима Васильева. По его словам, Поперечный на своей странице в запрещенной в РФ соцсети Instagram* неоднократно высказывался негативно о спецоперации на Украине.

Напомним, в июне Басманный суд Москвы арестовал имущество Вероники Белоцерковской, блогера и экс-издателя питерского журнала Собака.RU. Ее обвиняют в распространении фейков о действиях ВС РФ.

Ранее Белоцерковскую объявили в розыск и заочно арестовали, ей грозит реальный срок до 10 лет колонии.

*Принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена