26 Июля 2022
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Общество В России
Данила Поперечный (2022) | Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Комика Поперечного проверяют на предмет дискредитации ВС РФ, - Baza

Полиция проверяет стендап-комика Данилу Поперечного на предмет дискредитации ВС РФ. Об этом сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, проверку начали проводить после заявления некоего Максима Васильева. По его словам, Поперечный на своей странице в запрещенной в РФ соцсети Instagram* неоднократно высказывался негативно о спецоперации на Украине.

Напомним, в июне Басманный суд Москвы арестовал имущество Вероники Белоцерковской, блогера и экс-издателя питерского журнала Собака.RU. Ее обвиняют в распространении фейков о действиях ВС РФ.

Ранее Белоцерковскую объявили в розыск и заочно арестовали, ей грозит реальный срок до 10 лет колонии.

*Принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Теги: поперечный, дискредитация вс рф, спецоперация



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