В ЛНР назвали причину ударов ВСУ из HIMARS по мирным целям

Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник полагает, что ВСУ бьют из HIMARS по мирным целям, чтобы запугать население и не дать спокойно готовиться к референдуму. Он высказался в своём Telegram-канале.

"За четыре дня по ЛНР – семь обстрелов, из них шесть – с использованием РСЗО HIMARS. Целями были агрофирма, колледж, ясли-сад, гостиница. Дорогостоящее западное вооружение используют, чтобы пугать население, не дать вести восстановительные работы, не дать спокойно готовиться к референдуму. Для Киева референдум – очень страшно. Это фиксация демократического волеизъявления граждан, это право на самоопределение и это изменение статуса территории", - написал Мирошник.

Напомним, ранее появился штаб по подготовке референдума о вхождении Луганской народной республики в состав России.

"На первом заседании Общественной палаты второго созыва было принято очень важное решение, которое, конечно же, мы будем приветствовать и поддерживать, - о создании общественного штаба по поддержке и проведению референдума на нашей территории по вхождению ЛНР в состав РФ", - сказала советник главы республики Марина Филиппова.