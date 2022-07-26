26 Июля 2022
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Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

Южанина, устроившего пьяный дебош в Нижневартовске, арестовали на 15 суток

Южанина, устроившего пьяный дебош в Нижневартовске, арестовали на 15 суток, передает корреспондент Накануне.RU.

Очередное заседание суда прошло после вмешательства прокуратуры. Уроженца Дагестана осудили за возбуждение ненависти или вражды. Отметим, что накануне мужчина принес извинения за содеянное. По словам дебошира, во всем виноват алкоголь. Выпив с друзьями, уроженец южной республики "повел себя неподобающе".

Напомним, суд приговорил к штрафу уроженца Дагестана за пьяный дебош в магазине и дискредитацию вооруженных сил РФ. Сумма штрафа за мелкое хулиганство составляет 2 тыс. руб., за дискредитацию – 30 тыс. руб. Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой нетрезвый молодой человек, называя себя чеченцем, устроил скандал в продуктовом магазине и начал оскорблять продавцов на национальной почве, затронув также участие России в спецоперации на Украине. Сообщается, что причиной конфликта стали несколько бутылок пива, которые разбил покупатель.

Теги: дискредитация ВС РФ, штраф, хулиганство, дебош



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Ранее 25.07.2022 14:15 Мск В Нижневартовске оштрафовали южанина за пьяный дебош и дискредитацию армии


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