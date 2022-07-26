На Урале заблокировали сайт, продающий дипломы об образовании

Егоршинская транспортная прокуратура заблокировала сайт по продаже поддельных дипломов об образовании. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

Сайт был обнаружен в ходе мониторинга сети Интернет. На нем содержалась информация о продаже поддельных дипломов, что противоречит Федеральному закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". За нарушение ФЗ предусмотрена как уголовная, так и административная ответственность.

Прокурор направил в суд исковое заявление о признании данной информации запрещенной к распространению на территории РФ. По решению суда требования прокурора были удовлетворены, а сайт заблокирован.