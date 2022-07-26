На Урале крупная торговая сеть заплатит сотруднику 700 тысяч за травму на работе

В уральском городе Реж с торговой сети взыскана компенсация морального вреда в пользу сотрудника, который пострадал на работе.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, заявитель был продавцом-кассиром магазина одной крупной торговой сети. В декабре 2021 года его отправили на выгрузку товара, во время которой работник упал в шахту лифта и получил травмы, повлекшие тяжкий вред его здоровью.

Как отметили в ведомстве, пострадавший до сих пор испытывает нравственные и физические страдания. Он не смог оправиться от повреждений, ему тяжело передвигаться и сидеть.

Режевской городской прокурор обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с торговой сети. В итоге в пользу сотрудника взыскано 700 тысяч рублей.