ФАС не поддерживает законопроект о создании единого оператора цифровой рекламы

26 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Откусить и отползти не получится"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России
Проект бюджета. (2021) | Фото: пресс-служба Госдумы России

ФАС не поддерживает законопроект о создании единого оператора цифровой рекламы

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) раскритиковала законопроект "единоросса" Артема Кирьянова о создании единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений. Документ был принят в первом чтении, хотя оппозиционные депутаты Госдумы активного его критиковали.

ФАС полагает, что создание единого оператора ухудшит положение всех участников рынка цифровой рекламы, передает "Интерфакс".

Издание напоминает, что в обсуждении явно имеющего отношение к монополиям законопроекта не участвовал комитет ГД по конкуренции. И в целом идея создания частного монополиста на рынке показалась многим (но не IT-комитету Госдумы) сомнительной. В IT-комитете считают, что риски злоупотребления со стороны иностранных операторов цифровых рекламных конструкций превышают риски создания монополиста в условиях санкций и военной операции (хотя закон не предусматривает временного регулирования – его предлагается принять "на постоянку", а не на время проведения спецоперации).

Согласно законопроекту, единый оператор будет устанавливать и эксплуатировать цифровые рекламные конструкции, создаст информационный ресурс для размещения информации на этих цифровых рекламных конструкциях, а также на электронных досках объявлений в интернете. Размещение цифровой наружной рекламы, рекламы на транспортных средствах будет возможно только через единого оператора.

Оператором может стать только российское юрлицо, неподконтрольное иностранцам. Также у компании должен быть статус системообразующей.

ФАС полагает, что с технической стороны законопроект в части классифайдов выходит за рамки закона о рекламе, куда предполагаются поправки. Неочевидно также, почему предлагается объединить под крылом одного оператора наружную цифровую рекламу и объявления в интернет-сети.

Содержательно ФАС видит угрозу ухудшения положения других участников рынка в случае принятия законопроекта, а отсутствие конкуренции приведет к росту стоимости как самой рекламы, так и конечных продуктов. Что касается контроля за содержанием рекламы, то он и так уже осуществляется антимонопольным ведомством в рамках закона о рекламе. Законопроект же предлагает возложение контрольных функций на частную компанию, которая к тому же сама является владельцем рекламных конструкций.

Теги: фас, законопроект, единый оператор, цифровая реклама



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети