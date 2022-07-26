ФАС не поддерживает законопроект о создании единого оператора цифровой рекламы

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) раскритиковала законопроект "единоросса" Артема Кирьянова о создании единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений. Документ был принят в первом чтении, хотя оппозиционные депутаты Госдумы активного его критиковали.

ФАС полагает, что создание единого оператора ухудшит положение всех участников рынка цифровой рекламы, передает "Интерфакс".

Издание напоминает, что в обсуждении явно имеющего отношение к монополиям законопроекта не участвовал комитет ГД по конкуренции. И в целом идея создания частного монополиста на рынке показалась многим (но не IT-комитету Госдумы) сомнительной. В IT-комитете считают, что риски злоупотребления со стороны иностранных операторов цифровых рекламных конструкций превышают риски создания монополиста в условиях санкций и военной операции (хотя закон не предусматривает временного регулирования – его предлагается принять "на постоянку", а не на время проведения спецоперации).

Согласно законопроекту, единый оператор будет устанавливать и эксплуатировать цифровые рекламные конструкции, создаст информационный ресурс для размещения информации на этих цифровых рекламных конструкциях, а также на электронных досках объявлений в интернете. Размещение цифровой наружной рекламы, рекламы на транспортных средствах будет возможно только через единого оператора.

Оператором может стать только российское юрлицо, неподконтрольное иностранцам. Также у компании должен быть статус системообразующей.

ФАС полагает, что с технической стороны законопроект в части классифайдов выходит за рамки закона о рекламе, куда предполагаются поправки. Неочевидно также, почему предлагается объединить под крылом одного оператора наружную цифровую рекламу и объявления в интернет-сети.

Содержательно ФАС видит угрозу ухудшения положения других участников рынка в случае принятия законопроекта, а отсутствие конкуренции приведет к росту стоимости как самой рекламы, так и конечных продуктов. Что касается контроля за содержанием рекламы, то он и так уже осуществляется антимонопольным ведомством в рамках закона о рекламе. Законопроект же предлагает возложение контрольных функций на частную компанию, которая к тому же сама является владельцем рекламных конструкций.