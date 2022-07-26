"На северско-соледарском направлении наступает решающая неделя"

Нынешняя неделя станет ключевой для прорыва линии обороны ВСУ по линии Северск - Соледар - Артемовск (Бахмут), считает военный обзреатель Юрий Подоляка, анализируя последние сообщения с фронта.

Накануне Штаб территориальной обороны ДНР заявил о том, что идет зачистка крупнейшей на бывшей Украине Углегорской ТЭС под Светлодарском, который был освобожден ранее. Через несколько часов глава горловской городской администрации Иван Приходько сообщил, что полностью блокировано Новолуганское, которое находится на западном берегу водохранилища Углегорской ТЭС.

Военный обозреватель Борис Рожин сообщает, что Углегорскую ТЭС пока не взяли, хотя ВСУ потеряли ряд важных позиций и ситуация начинает напоминать оперативное окружение. Поэтому украинское командование оставило рядовой личный состав и покинуло район ТЭС. У киевских войск остался последний путь отхода - на Семигорье, которое лежит к западу.

Также из Новолуганского в Семигорье отступили подразделения 72-й отдельной механизированной бригады, а союзные войска ведут зачистку. Командование ВСУ задействует армейскую и тактическую авиацию вдоль всей трассы Новолуганское - Артемовск (Бахмут), прикрывая отступление своих сил.

Интенсивные бои идут в окрестностях Покровского под Артемовском, потому что взятие Покровского позволит выйти на восточные окраины Артемовска - одного из ключевых звеньев обороны ВСУ на данном участке фронта.

Подоляка отмечает совокупную важность этих боев.

"Я так понимаю, было принято решение выводить войска из полуокружения. И на этом участке есть только одна дилемма - будет ли противник сдавать Семигорье и отойдет к Кодеме или попытается за него зацепиться. Пока идет противоречивая информация. По некоторым данным, противник выводит силы из Семигорья.

Очень интересные события происходят в районе Соледара, после того как союзные войска вышли на восточные и юго-восточные окраины города. Здесь противник начал минирование города, а это верный признак того, что город будет оставлен в самое ближайшее время. А с учетом того, что город находится в низине, а господствующие высоты вокруг Соледара в целом взяты под контроль союзными силами, в ближайшие дни мы можем услышать новость об отводе ВСУ из Соледара. Также наши войска берут под контроль высоты вокруг Северска, после чего ВСУ нужно будет отходить на запад. Пока все говорит о том, что нынешня неделя станет ключевой для прорыва всей этой линии обороны ВСУ. Но здесь главным будет взятие под контроль Бахмута, потому что именно после его взятия можно создать плацдарм для удара в тыл Краматорской группировки противника и начать Славянско-Крматорскую операцию", - рассказал Подоляка.

Важным является вечернее признание Генштаба ВСУ о том, что в районе Углегорской ТЭС союзные войска имеют "частичный успех". Обычно такие формулировки относятся к поражению и отступлению ВСУ, растянутому во времени. А утром Генштаб ВСУ сообщил только об авиаударе по Углегорской ТЭС, что косвенно подтверждает развитие успеха освободительных сил.

Еще вчера утром телеграм-канал "Резидент" сообщил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил верховному главе режима Владимиру Зеленскому об отводе украинских военных с Углегорской ТЭС из-за угрозы окружения. И в целом для ВСУ тяжелая ситуация.

Интересно, что боевики 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые отступили из Новолуганского записали видеообращение с призывом к прокуратуре провести расследование их командования. По их словам, они воевали практически ни с чем в ЛНР и в результате их позиции были разбиты. А командование отправило их на убой в качестве пушечного мяса, как стало ясно из подслушанного разговора командира.