В Магнитогорске местную жительницу осудили за посредничество в передаче взяток военному комиссару

Жительницу Магнитогорска приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно за посредничество в передаче взяток военному комиссару, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Обвиняемая, работая в военном комиссариате Магнитогорска, в 2018 году передала взятку в размере 85 тыс. рублей военному комиссару города за освобождение лица от исполнения воинской обязанности. За это она получила 85 тыс. рублей.

В результате мужчина получил военный билет с отметкой об освобождении от призыва на военную службу.