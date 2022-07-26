Le Monde: Санкционный потенциал Евросоюза против России исчерпан

Последний пакет санкций ЕС продемонстрировал, что возможности по введению ограничений в отношении России исчерпаны полностью, заявил французской Le Monde неназванный дипломат.

"Мы подошли к концу того, что могли сделать", — отметил он.

Издание пишет, что в отличие от предыдущих шести санкционных пакетов последний список ограничений не содержит серьезных мер, а принят только для того, чтобы привести политику блока в соответствие с позицией его союзников.

Так, 27 стран Евросоюза не собираются отказываться от поставок российских энергоносителей, так как справиться даже с текущими проблемами в поставках удается с трудом, передает Regnum.