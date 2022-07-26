26 Июля 2022
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гроб, Челябинск, остановка, Локомотивный (2017) | Фото:31tv.ru

За пять месяцев конфликта на Украине погибли 5237 мирных жителей - ООН

За пять месяцев конфликта на Украине погибли 5237 мирных жителей, в том числе 348 детей. Ранения получили 7035 человек, в том числе 560 детей. Это данные управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Больше всего жертв среди гражданского населения ООН зафиксировала в Донецкой и Луганской областях. На территории, подконтрольной Киеву, погибли 2848 человек. На территории, подконтрольной России, ДНР и ЛНР, погиб 241 человек. Остальные жертвы приходятся на территорию Киева, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Ровенской, Винницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской и Житомирской областей.

Большинство жертв погибали или получали ранения, если военные применяли оружие взрывного действия с широким радиусом поражения, в том числе тяжелую артиллерию, реактивные системы залпового огня, реактивные снаряды, либо наносили авиаудары, передает РБК.

В управлении Верховного комиссара ООН по правам человека отметили, что фактические цифры потерь среди мирных жителей значительно выше, так как управление не может получить информацию из мест, где шли интенсивные боевые действия. Это касается Мариуполя, Изюма, Лисичанска, Попасной и Северодонецка.

Теги: жертвы, убитые, конфликт на украине, оон, раненые



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