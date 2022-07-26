Мошенники выманили у жительницы Екатеринбурга 640 тысяч через фиктивный криптосайт

26 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Откусить и отползти не получится"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Коллаж, цифровизация, кошелек, замочная скважина, цифровой рубль, цифровая валюта, криптовалюта (2022) | Фото: Накануне.RU

Мошенники выманили у жительницы Екатеринбурга 640 тысяч через фиктивный криптосайт

В Екатеринбурге аферисты через фиктивный криптосайт похитили у жительницы города крупную сумму.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, 45-летняя женщина в одной из социальных сетей познакомилась с неизвестным, который рекламировал обучающие материалы по инвестированию криптовалюты. Данное предложение ее заинтересовало, она связалась с автором объявления, а тот порекомендовал знакомого "трейдера". По словам заявительницы, ей предложили помочь в торговле в крупной инвесткомпании, которая является одним из лидеров на криптобирже.

Лжетрейдер разъяснил особенности игры на торговой площадке и подробно рассказал порядок инвестирования и способы заработка, после чего женщине установили необходимую "платформу" и предложили активировать VIP-статус, чтобы получить бонусы от "платформы" и вознаграждение за так называемый стекинг (способ пассивного заработка криптовалюты). Затем она оформила специальную подарочную криптокарту, куда по указанию неизвестного были переведены заработанные биткоины. Женщине пришел код активации данной карты, после чего у "трейдера" появилась возможность со своего аккаунта управлять ее счетами.

По словам мошенника, вырученные таким образом деньги можно по желанию "монетизировать в любой момент". В онлайн-режиме в личном кабинете потерпевшая видела состояние прибыли, как проводятся сделки и ежедневно умножается ее доход. А через некоторое время, зайдя в свой аккаунт, женщина с удивлением обнаружила, что обещанный VIP-статус не активирован, а с электронного счета списаны заработанные биткоины, сумма которых эквивалентна 640 тысячам рублей.

В дальнейшем екатеринбурженка узнала, что подобные "платформы" являются фейковыми симуляциями, которые не содержат реальных сведений. После этого она обратилась в полицию. Сотрудниками МВД возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сейчас проводится расследование.

Теги: мошенники, биткоины, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети