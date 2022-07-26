Мошенники выманили у жительницы Екатеринбурга 640 тысяч через фиктивный криптосайт

В Екатеринбурге аферисты через фиктивный криптосайт похитили у жительницы города крупную сумму.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, 45-летняя женщина в одной из социальных сетей познакомилась с неизвестным, который рекламировал обучающие материалы по инвестированию криптовалюты. Данное предложение ее заинтересовало, она связалась с автором объявления, а тот порекомендовал знакомого "трейдера". По словам заявительницы, ей предложили помочь в торговле в крупной инвесткомпании, которая является одним из лидеров на криптобирже.

Лжетрейдер разъяснил особенности игры на торговой площадке и подробно рассказал порядок инвестирования и способы заработка, после чего женщине установили необходимую "платформу" и предложили активировать VIP-статус, чтобы получить бонусы от "платформы" и вознаграждение за так называемый стекинг (способ пассивного заработка криптовалюты). Затем она оформила специальную подарочную криптокарту, куда по указанию неизвестного были переведены заработанные биткоины. Женщине пришел код активации данной карты, после чего у "трейдера" появилась возможность со своего аккаунта управлять ее счетами.

По словам мошенника, вырученные таким образом деньги можно по желанию "монетизировать в любой момент". В онлайн-режиме в личном кабинете потерпевшая видела состояние прибыли, как проводятся сделки и ежедневно умножается ее доход. А через некоторое время, зайдя в свой аккаунт, женщина с удивлением обнаружила, что обещанный VIP-статус не активирован, а с электронного счета списаны заработанные биткоины, сумма которых эквивалентна 640 тысячам рублей.

В дальнейшем екатеринбурженка узнала, что подобные "платформы" являются фейковыми симуляциями, которые не содержат реальных сведений. После этого она обратилась в полицию. Сотрудниками МВД возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сейчас проводится расследование.