"Зеленые" инвестиции "Роснефти" в 2021 году составили 55 миллиардов рублей

В 2021 году объем инвестиций "НК "Роснефть" в природоохранные и природовосстановительные мероприятия составил около 55 млрд рублей.

Компания представила обновленную публичную позицию - "Роснефть: вклад в реализацию целей ООН в области устойчивого развития", подтвердив свою приверженность высоким социальным и экологическим стандартам. Цели ООН в области устойчивого развития учитывались при разработке и утверждении новой стратегии "Роснефть–2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход".

Бережное отношение к природным ресурсам – один из главных приоритетов компании. "Роснефть" ежегодно реализует целый ряд мероприятий и инвестиционных проектов, направленных на улучшение экологических показателей в производственной деятельности, минимизацию воздействия на окружающую среду и содействие сохранению биоразнообразия.

В общей сложности, в 2018–2021 годах "зеленые" инвестиции, направленные на увеличение полезного использования попутного нефтяного газа (ПНГ), повышение надежности трубопроводов, эффективное управление водными ресурсами, оптимизацию обращения с отходами и рекультивацию земель, превысили 200 млрд рублей.

В 2021 году "Роснефть" рекультивировала более 470 гектаров земель исторического наследия, в том числе свыше 90% – силами собственного экосервиса.

"Роснефть" планомерно увеличивает объем производства топлива с улучшенными экологическими характеристиками "Евро-6". На Рязанской НПК, Саратовском НПЗ и в Уфимской группе НПЗ суммарный выпуск бензина марки Евро-6 с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами в 2021 году составил 1,46 млн т, что на 12% превышает объемы производства этого продукта в 2020 году. Производство и реализация топлива "Евро 6" позволило снизить общие выбросы серы в атмосферу почти в два раза.

В 2021 году компания улучшила целый ряд ключевых экологических показателей по сравнению с предыдущим годом. Объем валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу сокращен на 12%, накопленный объем буровых отходов сокращен на 23% за счет переработки около 4,5 млн тонн отходов бурения. Переработано свыше 1,1 млн тонн нефтесодержащих отходов, что более чем на 29% превышает аналогичный показатель 2020 года.

Приоритетное внимание в своей деятельности "Роснефть" уделяет сокращению выбросов метана - парникового газа, удельный потенциал воздействия которого в десятки раз превышает воздействие углекислого газа. В дочерних обществах группы с помощью беспилотных летательных аппаратов, оснащенных лазерными сканерами и видеокамерами, ведется контроль источников эмиссии метана, дополнительно внедряются методы наземного мониторинга.

"Роснефть" уделяет повышенное внимание мероприятиям, направленным на сохранение биоразнообразия, в частности, проектам по изучению биоиндикаторов экосистем и уникальных представителей фауны, находящихся под угрозой вымирания. В рамках нацпроекта "Экология" компания продолжает проекты по изучению, мониторингу и защите животных Арктики, являющихся индикаторами экосистем региона (дикий северный олень, белый медведь, атлантический морж, а также белая чайка).

В продолжение экспедиционных работ 2020 года по изучению видов-индикаторов в 2021 году были проведены весенние и летние полевые исследования белого медведя и моржа на о. Земля Александры (архипелаг Франца-Иосифа), Оранских островах и мысе Желания архипелага Новая Земля. В долинах рек Хета и Хатанга проведены маршрутные и авиационные обследования территории обитания диких северных оленей, изучены миграционные пути животных на территории двух муниципальных районов Красноярского края. Полевые исследования в рамках проекта изучения и сохранения биоразнообразия арктических экосистем планируется продолжить летом-осенью 2022 года.

Для сохранения биологического разнообразия и восполнения водных биоресурсов в 2021 году в регионах присутствия компании, в том числе в Республике Коми, Красноярском, Краснодарском и Пермском краях, Мурманской, Тюменской и Самарской областях, Республиках Башкортостан и Татарстан, ХМАО-Югре, было выпущено более 120 млн молоди рыб, включая мальков особо ценного сибирского осетра, ценных атлантического и черноморского лосося, чира, сига, стерляди и муксуна.

Особое внимание в "Роснефти" традиционно уделяется вопросам лесовосстановления, так как лес является естественным поглотителем парниковых газов. компания и ее дочерние Общества в 2021 году высадили около 9,3 млн саженцев деревьев различных пород.

Другим стратегическим приоритетом компании в соответствии с Целями устойчивого развития ООН является минимизация потребления пресной воды. Этому способствует модернизация инфраструктуры и использование наилучших доступных технологий. В 2021 году компания продолжила повышать качество отводимых сточных вод благодаря строительству и реконструкции объектов водоочистки, в том числе, за счет выхода реконструированных очистных сооружений на проектную мощность и поддержания эффективности очистки сточных вод на действующих сооружениях.

В рамках развития корпоративной культуры "Роснефть" продолжает уделять большое внимание вопросам ответственного отношения работников компании и подрядных организаций к окружающей среде и обеспечению экологической безопасности. В рамках указанной деятельности осуществляется развитие экологической грамотности и вовлеченности сотрудников и членов их семей в природоохранную деятельность, в том числе, в рамках соответствующих экологических акций проводится разъяснительная работа по формированию представления об ответственном потреблении природных ресурсов. компания принимает участие в масштабных акциях "Зелёная весна", "Час Земли", "Мы чистим мир" и других.

Ключевыми компонентами долгосрочной экологической повестки компании являются стратегия "Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход", которую совет директоров компании утвердил в конце 2021 года и Концепция экологического развития до 2035 года.

Среди основных приоритетов новой стратегии - снижение углеродного следа. компания ставит перед собой цель - к 2050 году достичь чистой углеродной нейтральности по выбросам областей охвата 1 и 2. Стратегия "Роснефть-2030" также формулирует кратко- и среднесрочные горизонты климатической повестки: к 2025 году - сокращение абсолютных выбросов парниковых газов на 5%; к 2030 году - снижение интенсивности выбросов метана до значения менее 0,2%, нулевое рутинное сжигание попутного нефтяного газа, снижение удельных выбросов парниковых газов в сегменте "Разведка и добыча" до уровня менее 20 кг СО2 – экв./бнэ; к 2035 году – сокращение абсолютных выбросов парниковых газов более чем на 25% от 2020 года.

Экологические цели "Роснефти" на период до 2035 года предусматривают:

минимизацию воздействия на окружающую среду, в том числе за счет внедрения наилучших доступных технологий и как следствие повышения эффективности процессов утилизации отходов, рекультивации земель, очистки сточных вод и выбросов;

внедрение принципов циркулярной экономики ("экономики замкнутого цикла");

защиту и сохранение экосистем и биоразнообразия.

Системный подход компании включает разработку и применение технологий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду.