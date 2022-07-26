26 Июля 2022
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ДТП на квадроцикле под Нижним Тагилом (2022) | Фото: отделение пропаганды ОГИБДД МУ МВД России &quot;Нижнетагильское&quot;

Под Нижним Тагилом подросток насмерть разбился на квадроцикле

17-летний житель Нижнего Тагила насмерть разбился на квадроцикле. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ОГИБДД МУ МВД России "Нижнетагильское".

Трагедия произошла 24 июля около 21.00 в лесном массиве, буквально в 400-х м от 135 км автодороги "Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов". Установлено, что подросток управлял снегоболотоходом "Стелс", следуя по лесной дороге от поселка Горбуново в сторону автодороги, однако не справился с управлением, в результате чего допустил опрокидывание транспортного средства. В момент ДТП с парнем также находился его 18-летний друг. Оба были госпитализированы, однако по прошествии времени, от полученных травм водитель скончался в ГБУЗ СО "Детская центральная городская больница №3" Нижнего Тагила. 18-летний парень с многочисленными травмами находится в ГБУЗ СО "Центральная городская больница №2" Нижнего Тагила.

ДТП на квадроцикле под Нижним Тагилом(2022)|Фото: отделение пропаганды ОГИБДД МУ МВД России "Нижнетагильское"

Водитель-подросток не имел права для управления снегоболотоходом. К административной ответственности за нарушение ПДД ранее не привлекался. Выживший пояснил, что покататься его позвал одноклассник, однако в какой-то момент водитель не смог справиться с управлением.

Позднее также выяснилось, что подростку запрещали пользоваться снегоболотоходом, который хранился на садовом участке у родителей погибшего. Несмотря на это, ключи от транспортного средства находились в свободном доступе. В тот день родители также не знали, что их сын поехал кататься. Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе следствия, по окончании которого будет принято процессуальное решение.

ДТП на квадроцикле под Нижним Тагилом(2022)|Фото: отделение пропаганды ОГИБДД МУ МВД России "Нижнетагильское"

Напомним, что за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления транспортным средством, предусмотрена административная ответственность в соответствие с частью 1 статьи 12.7 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

Теги: Нижний Тагил, квадроцикл, смерть, подросток



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