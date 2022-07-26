Самолёт "Аэрофлота" приземлился в Южно-Сахалинске со спущенным колесом шасси

В Южно-Сахалинске совершил аварийную посадку самолёт "Аэрофлота", прилетевший из Москвы.

Сегодня в 14.45 (по сахалинскому времени или в 8.45 по Москве) в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что пассажирский самолёт "Боинг-777" (рейс авиакомпании "Аэрофлот" SU-1746), летевший из Москвы в Южно-Сахалинск, готовится совершить аварийную посадку в городе назначения, сообщает ГУ МЧС по Сахалинской области. Причина – спущенное колесо на основной стойке шасси (на стойке – четыре колеса, одно из них было спущено).

На борту находились 399 человек (13 члена экипажа, 386 пассажиров). Самолёт совершил посадку в 15.05 (по сахалинскому времени или в 9.05 по Москве). Пострадавших нет.