На Южном Урале прокуратура требует взыскать с мэрии 2 млн рублей в пользу ребенка после нападения собак

В Коркино прокуратура требует взыскать с мэрии компенсацию морального вреда в пользу девочки после нападения стаи собак.

Напомним, 16 февраля собаки напали на ребенка, когда он шел в школу. Девочка получила травмы головы и тела. Ее госпитализировали в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности. Согласно заключению эксперта, у ребенка были множественные раны, которые отнесены к тяжкому вреду здоровья. Также ей причинен моральный вред, выразившийся в нравственных страданиях, психологическом стрессе и физической боли.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, прокурор обратился в суд с иском о взыскании причиненного морального вреда в размере 2 млн рублей.