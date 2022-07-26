В МИД РФ допустили, что Европа перестанет выдавать россиянам шенгенские визы

Москва допускает сценарий, при котором гражданам РФ прекратят выдавать шенгенские визы, заявил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

Как отметил дипломат, министерство фиксирует подобные призывы от европейских "одиозных политиков или общественных деятелей-русофобов".

Одновременно наблюдается "фактически полная приостановка" оформления виз россиянам в находящихся в РФ консульских учреждениях Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии, добавил он.

"В случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами — членами Шенгенского соглашения нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии", — приводит слова Волынкина Regnum.

Как уже сообщалось, у россиян, желающих получить шенгенскую визу, могут возникнуть проблемы. Визовые центры популярных у туристов стран – Франции, Греции и Испании – ограничили прием документов, в день подать их могут только несколько сотен (а то и десятков) граждан. Очередь в некоторых центрах составляет месяц-полтора.

Участники рынка говорят, что это связано в первую очередь с нехваткой персонала в консульствах и посольствах (например, греческих дипломатов выслали в ответ на недружественные действия). При этом доля отказов в визе не увеличилась и составляет всего около 1% - как и в прежние времена.