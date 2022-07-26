26 Июля 2022
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шасси колесо самолет аэропорт авиатехник осмотр ВПП Домодедово (2010) | Фото: Накануне.RU

Из Екатеринбурга возобновляются рейсы в Баку, приостановленные весной

Из международного аэропорта Кольцово возобновляются рейсы в Баку, приостановленные минувшей весной.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта Екатеринбурга, начиная с 31 июля к выполнению полетов в столицу Азербайджана приступает авиакомпания "Ираэро". Рейсы будут выполняться на отечественных самолетах SSJ-100 два раза в неделю. Вылеты из Екатеринбурга планируются по воскресеньям в 17.20 и по средам в 20.20, прибытие в Баку – в 19.20 и 22.20 соответственно. Везде указано местное время.

Как отмечают в Кольцово, рейсы в Азербайджан пользуются стабильным спросом у свердловчан: по итогам 2021 года на направлении было обслужено более 12 тысяч пассажиров. Авиасообщение между столицей Урала и Баку было приостановлено в марте 2022 года.

Напомним, ранее из Екатеринбурга открылись рейсы в Египет, также приостановленные в марте.

Теги: Баку, Екатеринбург, рейсы, аэропорт



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