Из Екатеринбурга возобновляются рейсы в Баку, приостановленные весной

Из международного аэропорта Кольцово возобновляются рейсы в Баку, приостановленные минувшей весной.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта Екатеринбурга, начиная с 31 июля к выполнению полетов в столицу Азербайджана приступает авиакомпания "Ираэро". Рейсы будут выполняться на отечественных самолетах SSJ-100 два раза в неделю. Вылеты из Екатеринбурга планируются по воскресеньям в 17.20 и по средам в 20.20, прибытие в Баку – в 19.20 и 22.20 соответственно. Везде указано местное время.

Как отмечают в Кольцово, рейсы в Азербайджан пользуются стабильным спросом у свердловчан: по итогам 2021 года на направлении было обслужено более 12 тысяч пассажиров. Авиасообщение между столицей Урала и Баку было приостановлено в марте 2022 года.

Напомним, ранее из Екатеринбурга открылись рейсы в Египет, также приостановленные в марте.