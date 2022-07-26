Володин обосновал падение доллара как мировой валюты

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале назвал пять причин того, почему доллар всё больше теряет свои позиции.

"Доллар не обеспечен реальными товарами и ресурсами. Он используется как инструмент политической борьбы. Третья причина – изменения геополитического характера, четвёртая – нежелание Вашингтона признавать собственные ошибки и работать над ними, пятая – цикличность истории", - полагает Володин.

Председатель Госдумы привёл закономерность: каждой мировой валюте отведено примерно 100 лет.

"Португальский реал сменился испанским. Затем последовательно доминировали нидерландский гульден, французский франк, английский фунт и американский доллар. На смену последнему также придёт новое. Сегодня можно сказать, что это, скорее всего, не евро (который всё больше теряет), а валюты государств с суверенными экономиками", - считает Володин.