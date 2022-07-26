26 Июля 2022
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Уничтожение погибших оленей, сибирская язва, Ямальский район (2016) | Фото: правительство.янао.рф

В Прикамье прокуратура нашла нарушения на сибиреязвенном скотомогильнике

В Прикамье прокуратура выявила сибиреязвенный скотомогильник с нарушениями.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства, опасный объект расположен рядом с селом Слудка, в Ильинском городском округе.

Установлено, что скотомогильник в собственность правительства края не принят, территория земельного участка, на котором располагалось захоронение, не поставлена на кадастровый учёт. Также выяснилось, что санитарно-защитная зона от скотомогильника до прилегающего к нему пастбища и до проходящей вблизи него автомобильной дороги не определена, отсутствовало периметральное ограждение опасного объекта. По итогам проверки прокурором Ильинского района в суд направлено исковое заявление к правительству об устранении вышеуказанных нарушений законодательства. Ильинский районный суд Пермского края иск прокурора удовлетворил в полном объеме", - говорится в сообщении.

В настоящее время решение суда ответчиком исполнено, объект приведен в нормативное состояние.

Теги: сибиреязвенный скотомогильник, ограждение, прокуратура



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