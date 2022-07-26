26 Июля 2022
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Общество Свердловская область
молочная продукция, молоко, ряженка, кефир, малос сливочное, творог (2020) | Фото: vologda-oblast.ru

В уральский онкодиспансер поставляли сметану, не соответствующую санитарным нормам

Сотрудники Россельхознадзора выявили нарушения требований ветеринарно-санитарных правил и норм при производстве сметаны, поставляемой в онкологический диспансер Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, результаты исследований, проведенных в ФГБУ "Свердловский референтный центр Россельхознадзора", показали, что АО "Полевской молочный комбинат" при производстве сметаны м.д.ж. 15% допустили содержания в продукте 2200 КОЕ/г "дрожжи" при допустимой норме не более 50 КОЕ/г.

Помимо этого, сотрудники Россельхознадзора провели мониторинг ВСД производителя в ФГИС "Меркурий". Выяснилось, что ряд продукции поставлялся в социальные учреждения с ветеринарными сертификатами, которые содержали критические ошибки в наименовании продукции, при этом не содержали сведений о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы.

Регистрация в ФГИС "Меркурий" уполномоченного лица, допустившего нарушения требований нормативно-правовых актов, приостановлена сроком на 20 дней. Акционерному обществу выдано предостережение, а также направлено информационное письмо с требованием принятия мер. Такое письмо направлено и владельцу продукции.

Теги: сметана, онкодиспансер, санитарные нормы



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