"Газпром" повысил давление в газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород – ГТС Украины

"Оператор ГТС Украины" сообщил о повышении давления в газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород.

"25 июля диспетчеры "Оператора ГТС Украины" зафиксировали резкий рост давления на магистральном газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород на участке госграница Россия — Украина. Изменение давления произошло без предупреждения со стороны "Газпрома", — цитирует РБК сообщение оператора.

В ведомстве считают, что такой скачок может привести к внештатным ситуациям на газопроводе. Гендиректор оператора Сергей макогон заявил, что украинская сторона ждет от "Газпрома" разъяснения.

Ранее "Газпром" заявил о сокращении прокачки газа по "Северному потоку" с 27 июля примерно вполовину – из-за остановки газовой турбины на компрессорной станции "Портовая" в Ленобласти.