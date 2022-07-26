26 Июля 2022
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Коллаж, газ, газопровод, рубли (2022) | Фото: Накануне.RU

"Газпром" повысил давление в газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород – ГТС Украины

"Оператор ГТС Украины" сообщил о повышении давления в газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород.

"25 июля диспетчеры "Оператора ГТС Украины" зафиксировали резкий рост давления на магистральном газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород на участке госграница Россия — Украина. Изменение давления произошло без предупреждения со стороны "Газпрома", — цитирует РБК сообщение оператора.

В ведомстве считают, что такой скачок может привести к внештатным ситуациям на газопроводе. Гендиректор оператора Сергей макогон заявил, что украинская сторона ждет от "Газпрома" разъяснения.

Ранее "Газпром" заявил о сокращении прокачки газа по "Северному потоку" с 27 июля примерно вполовину – из-за остановки газовой турбины на компрессорной станции "Портовая" в Ленобласти.

Теги: газпром, газопровод, скачок давления, северный поток



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