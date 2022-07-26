Пик заболеваемости COVID-19 в России стоит ждать через месяц, - вирусолог

Пик текущего роста заболеваемости коронавирусом стоит ждать примерно через месяц. Об этом заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн РИА Новости.

По его словам, подвариант омикрона BA.5 спровоцировал подъем заболеваемости COVID-19 по всему миру. Россия попала в категорию "отстающих" стран, в которых рост случаев заражения начался только сейчас, пояснил Альтштейн.

Как сообщалось, число заболевших COVID-19 в России продолжает стремительно увеличиваться. За минувшую неделю рост заболеваемости составил около 50%. В Роспотребнадзоре сообщили, что это происходит на фоне появления новых более заразных подвариантов штамма "омикрон" — ВА.4 и ВА.5 ("ниндзя") и ВА 2.75 ("кентавр"). Министерство здравоохранения уже ввело рекомендации пациентам и медикам по ношению масок.