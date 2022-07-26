В Нижнем Тагиле судят рецидивиста, порезавшего пассажира трамвая из-за замечания

В Нижнем Тагиле направлено в суд уголовное дело о покушении на убийство в трамвае.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался мужчина 1987 года рождения. Однажды он пьяным ехал в вагоне трамвая по маршруту №10 в Дзержинском районе и напал на одного из пассажиров. Как показало расследование, конфликт произошел из-за замечания, которое злоумышленнику сделали из-за того, что его собака находилась в вагоне без поводка и намордника.

В результате он нанес пассажиру имеющимся при себе ножом несколько ударов в грудь и спину. Пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью, но его удалось спасти благодаря вовремя оказанной медпомощи. Агрессор был задержан полицейскими.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд города.

Ранее сообщалось, что задержанным оказался мужчина по кличке "Шмак", неоднократно судимый за грабеж, разбои и причинение вреда здоровью. На допросе рецидивист заявил, что носит с собой нож якобы "для защиты от малолеток". Теперь уральцу грозит до 10 лет колонии.