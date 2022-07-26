Садовые товарищества Екатеринбурга задолжали полмиллиона за вывоз ТКО

Около 200 садовых товариществ Екатеринбурга задолжали ЕМУП "Спецавтобаза" более полумиллиона рублей за вывоз ТКО. Как Накануне.RU сообщили в компании, горожане намеренно уклоняются от оплаты, из-за чего впоследствии приходится ликвидировать незаконные свалки.

Согласно последним данным, такая свалка была недавно ликвидирована между СНТ "Дружба" и "Лесок" недалеко от Екатеринбурга. Регоператор также вывез несколько тонн мусора с территории недалеко от СНТ в Березовском и Алапаевске. При этом, зачастую, проблемы можно было бы избежать, если бы во всех СНТ было организовано место для сбора отходов.

На сегодняшний день 1 тыс. 56 СНТ в Восточном округе Свердловской области имеют договор с региональным оператором по обращению с ТКО, но только 80% из них организовали у себя контейнерные площадки. Среди них СНТ "Надежда" в Екатеринбурге - после установки площадки для баков этой весной, мусор вывозится согласно графику. При этом около 200 товариществ уклоняются от оплаты. Например, за СНТ Екатеринбурга "Визовец 7/3", "Змеиная горка", "Сад им. Старых большевиков" и "Чусовское" числится долг более чем в полмиллиона рублей.

"В последние годы люди стали чаще строить новые дома в садовых товариществах и жить там круглый год. Статус СНТ остается прежним, а риски переполнения контейнерных площадок и роста числа должников за оплату вывоза мусора увеличиваются", - рассказал директор ЕМУП "Спецавтобаза" Наталья Зубова.

Она также отметила, что вечно уклоняться от уплаты не получится. Поскольку вывоз мусора относится к обязательным коммунальным платежам, его неуплата в конечном итоге приведет к взысканию задолженности через суд. После обязательно придется организовать и площадку для сбора отходов.

"Садовое товарищество должно самостоятельно подобрать территорию для контейнерной площадки и сообщить нам о своем решении. После мы обследуем территорию СНТ, обращаем внимание на подъездные пути, разворотную площадку, наличие надземных коммуникаций. Все хорошо — значит, принимаем площадку на обслуживание. Но если понимаем, что есть препятствия для проезда мусоровоза и сбора отходов, то предлагаем организовать помешковый сбор отходов на въезде в это СНТ", - пояснил заместитель директора по транспортированию и обращению с ТКО ЕМУП "Спецавтобаза" Сергей Тесля.

Напомним, что сжигание отходов на садовых и дачных участках запрещено: огонь может стать причиной пожара, а едкий дым негативно воздействует на здоровье человека и окружающую среду.

Региональный оператор предусматривает перерасчет за услугу, если человек временно переезжает из квартиры на дачу, однако перерасчет возможен только по месту прописки в многоквартирном доме. Для этого необходимо обратиться в свою управляющую компанию с подтверждающими документами (справка от председателя о сезонном проживании в СНТ и т.д.) или написать об этом на почту sab@sab-ekb.ru.