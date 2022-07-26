Лиз Трасс пообещала расправиться с китайским Tik Tok, если станет премьер-министром

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс пообещала не допускать в отношениях с Китаем тех ошибок, которые совершила относительно России. Об этом она заявила на дебатах кандидатов в премьер-министры Великобритании. Трасс вместе с экс-главой минфина страны Риши Сунаком претендуют на этот пост.

Трасс считает главной ошибкой стратегическую зависимость Великобритании от России.

Интересно, что в ходе дебатов оба кандидатов обвиняли друг друга в близости к Пекину. Трасс заявила, что Сунак слишком осторожен в санкциях относительно России и Китая. Себя же кандидатка обещала проявить "ястребом", если возглавит правительство.

Что касается КНР, то Трасс пообещала расправиться с китайской соцсетью Tik Tok, если станет премьер-министром.