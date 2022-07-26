26 Июля 2022
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Политика За рубежом
Победа Эрдогана: стоит готовиться к новым ударам в спину? (2017) | Фото:

Турция не поддержит членство Швеции и Финляндии в НАТО, пока они "не выполнят обязательства по борьбе с терроризмом"

Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что не поддержит членство Швеции и Финляндии в НАТО, пока обе страны не выполнят обязательства по борьбе с терроризмом. Анкара не пойдет на уступки в этом вопросе.

"Пока они не прекратят поддерживать террористические организации, им не следует ожидать от нас положительного отношения (к членству в НАТО). Никто не должен ожидать, что мы пойдем на уступки", - приводит "Ъ" заявление Эрдогана, сделанное в эфире канала "TPT".

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что сближение Турции и России мало повлияет на процесс принятия Финляндии и Швеции в НАТО. Он не считает отношения между Россией и Турцией однозначными и не верит, что Россия сможет через Турцию повлиять на расширение альянса.

"Стоит помнить, что могут быть не только фотографии с улыбками, но есть и много конфликтов на заднем плане", - говорит Ниинистё.

Теги: Эрдоган, НАТО, Финляндия, Швеция



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