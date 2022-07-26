МЧС: с начала лета на водоемах Свердловской области погибли восемь детей

С начала этого лета на водоемах Свердловской области зарегистрировано 38 происшествий, в которых погибли 32 человека, в том числе восемь детей. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном ГУ МЧС.

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По данным ведомства, все инциденты случились на несанкционированных местах для купания, а дети находились без присмотра взрослых. Сейчас в ежедневном режиме сотрудники МЧС патрулируют прибрежные территории, чтобы напомнить свердловчанам о мерах безопасности.

С начала купального сезона в ходе патрулирований контрольными группами составлено 248 административных материалов за нарушения мер безопасности на водоемах. Сотрудниками государственной инспекции по маломерным судам вынесено 211 постановлений, сумма назначенных штрафов составила более 600 тысяч рублей.

Как добавили в МЧС, такие профилактические рейды будут продолжены.

Напомним, что на сегодня в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам, весь день 26 июля в регионе местами ожидаются ветер с порывами до 25 метров в секунду, сильные ливни, грозы и крупный град.