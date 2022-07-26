Заявление "Газпрома" о сокращении поставок привело к панике в Европе, - Express

В Европе началась паника после заявления "Газпрома" о сокращении поставок российского газа по трубопроводу "Северный поток" до 33 млн кубометров в сутки. Об этом заявил обозреватель британской газеты Express Джейкоб Пол.

"Именно такого развития событий опасалась Еврокомиссия", - отмечается в статье.

По словам обозревателя, собрано экстренное заседание в Брюсселе, на котором будет обсуждать чрезвычайный план по экономии газа, пишет Regnum.

Между тем, DPA передает, что страны ЕС уже согласовали план по сокращению потребления газа на 15%.

25 июля "Газпром" объявил об остановке еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции "Портовая" трубопровода "Северный поток" для капитального ремонта. В связи с этим объем поставок через трубопровод с 27 июля снизится почти вдвое.