26 Июля 2022
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Экономика В России
Владивостокский морской торговый порт (2020) | Фото: korabel.ru/Ирина Белоусова

Минстрой: возможна застройка российских портов жилой недвижимостью

На месте нескольких портов в городах России может появиться жилая и коммерческая недвижимость.

Как заявил первый замминистра строительства и ЖКХ России Александр Ломакин, в работе находятся порты, которые во время СССР занимались рыбоперерабатывающей деятельностью. «В 90-е годы произошел раздел их имущества, теперь в этих локациях территория используется неэффективно и не по прямому назначению», — сказал он.

Стратегии комплексного развития предполагают, что власти могут вернуть некоторым портам их первоначальную функцию, сообщает РИА "Новости".

В марте 2021 года совладелец "Трансмашхолдинга" Андрей Бокарев предложил глава государства Владимиру Путину поддержать проект редевелопмента Большого порта Санкт-Петербург. Он выступил за перенос портовых мощностей в Усть-Лугу и строительство на территории Большого порта 4,8 млн кв.м жилья, коммерческих помещений и объектов социальной структуры.

Теги: Минстрой, порт, недвижимость



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