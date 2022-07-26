26 Июля 2022
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Политика В России За рубежом
виза (2012) | Фото:turbooks.ru

МИД РФ: Россия ведет переговоры об упрощении визового режима с 18 странами

В настоящее время Россия и около 20 стран ведут переговоры об упрощении визового режима.

Как сообщил директор консульского департамента Министерства иностранных дел РФ Иван Волынкин, речь идёт о 18 государствах. Речь идёт о ряде стран Латинской Америки и Карибского бассейна, а также с Малайзией, Китаем, Гонконгом.

"В стадии согласования с властями Малайзии находится проект двустороннего межправительственного соглашения о взаимной отмене визовых требований. С китайскими партнерами по линии Ростуризма проводится работа по совершенствованию двустороннего соглашения о безвизовых групповых туристических поездках. Вопрос об увеличении срока безвизовых поездок граждан прорабатывается также с гонконгской стороной", - заявил дипломат.

Волынкин отметил, что сегодня для иностранных граждан созданы весьма благоприятные условия для въезда в Россию сообщает ТАСС.

Теги: визы, МИД РФ



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