Россия лидирует по числу скачиваний VPN-сервисов

В марте-июле Россия оказалась на втором месте в мире по количеству загрузок VPN-сервисов.

Согласно данным сервиса AppMagic, который анализирует рынок мобильных приложений, за первые три недели июля, VPN-сервисы в России скачали более 12 млн раз. Для сравнения, в январе 2022 года VPN-сервисы в стране загрузили 2 млн раз и РФ занимала 16-е место в мире по этому показателю, в июле 2021-го — 2,7 млн и 15-е место, соответственно.

На первом месте за последние полгода была Индия. После России идут Пакистан, Индонезия и США.

Наибольшая доля пользователей, которые искали VPN в Google за последнее время, была из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Калининградской и Ярославской областей, сообщают "Ведомости".

Напомним, Минцифры России выступает против блокировки YouTube и VPN-сервисов. По отношению к первому ведомство выступает за рыночную конкуренцию – создание российского аналога, по второму – не приветствует использование VPN, но наказывать за это считает неправильным.